Başkan Savran’dan Ülkü Ocaklarına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran yaptığı ziyaretler kapsamında Ülkü Ocaklarını unutmadı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran göreve geldiği günden bu yana il merkezindeki ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda şehrin en aktif ve en güçlü teşkilatlanmasını bünyesinde bulunduran Ülkü Ocaklarını da ziyaret etti. Ocak Başkanı Ali Türker ve yönetimi tarafından makamda ağırlanan Başkan Savran, burada istişareler yaparak Ülkü Ocaklarının şehirde önemli söz sahibi olduğuna değindi.

Başkan Türker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran’a görevinde başarılar diledi.