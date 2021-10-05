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Başkan Savran’dan Saadet Partisi’ne Taziye Ziyareti
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla Saadet Partisi İl Başkanı Ali Doğan Simit’e taziye ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 05.10.2021, 10:38
İl Başkanı Simit ve parti yöneticilerine taziyelerini ileten Savran, “Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.” dedi.