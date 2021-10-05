Başkan Savran’dan Saadet Partisi’ne Taziye Ziyareti

Ziyarette Saadet Partisi İl Başkanı Simit ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Savran, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

İl Başkanı Simit ve parti yöneticilerine taziyelerini ileten Savran, “Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.” dedi.