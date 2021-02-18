Başkan Savran’dan Regaib Kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç ayları müjdeleyen Regaip Kandili’nin başta şehrimiz olmak üzere Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayların, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimi olduğunu belirten Savran, bu geceyi iyi değerlendirmek ve mevsimin manevî hasadını toplamanın tüm Müslümanlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Bu mukaddes gecenin, hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatı sunduğunu kaydeden Savran, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Nevşehirli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin”