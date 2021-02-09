Başkan Savran’dan Personelle Tanışma Turu

Geçtiğimiz hafta olağanüstü toplanan belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcısı Mustafa Alevli ve Ersin Erol ile birlikte belediyenin çeşitli birimlerini gezdi.

Savran, belediye bünyesindeki birimlere yönelik ziyaretlerine hizmet binası ile başladı.

Tek tek ziyaret ettiği birimlerde personellerle sohbet eden Savran, karşılaştığı vatandaşların da tebriklerini kabul ederek belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini aldı.

Belediye Başkanı Savran, hizmet binasının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün bulunduğu Paşakonağında incelemelerde bulundu.

Burada faaliyetlerini sürdüren Aile Danışma Merkezi, Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM), Müzik Eğitim Merkezi ve Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’in faaliyetlerine ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Savran, personellerle bir süre sohbet etti.

Savran’ın bir sonraki durağı ise Zabıta Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü oldu.

Savran burada da birimleri gezerek personelle tanıştı ve yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Başkan Savran, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ziyaretinde Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Savran, ardından Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne geçti.

Burada da personellerle tanışan ve müdürlüklerin çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Savran’ın son durağı Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesindeki Buklet Fabrikası oldu.

Fabrikayı gezerek buklet ürünlerinin üretim aşamalarını inceleyen Başkan Savran’a burada da fabrikanın faaliyetlerine ilişkin bir brifing verildi.

Birlik, beraberlik ve huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde güzel işler yapacaklarına inandığını belirten Başkan Dr. Mehmet Savran, “Bizler Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve bu ailenin bu şehre karşı önemli sorumlulukları var. Vatandaşlarımızın bizlere olan desteğini ve güvenini boşa çıkartmamak için hizmet kalitemizi her geçen gün arttırarak şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirimiz için hep birlikte daha çok çalışacağız.” dedi.