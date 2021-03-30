Başkan Savran’dan Nevşehir Ticaret Borsası’na İade-i Ziyaret

NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı ile görüşen Savran, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda önemli bir yere sahip olan Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek birlikte Nevşehir için güzel hizmetler yapacaklarına inandığını kaydetti.

Savran,“Yaptığımız tüm hizmetlerde diyalog bizim için çok önemli. Bu anlamda Nevşehir’in tüm paydaşları ile ciddi bir uyum yakalama çabasındayız. Şehrimizin geleceğini ilgilendiren her bir yapıcı öneriye açığız. Önümüzdeki süreçte STK’lar ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Başkan Savran’a teşekkür etti.

Ticaret Borsa birimlerinide ziyaret eden Başkan Savran, Borsa yöneticileri ve çalışanları ile de tanıştı.

Ziyarette, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aslan, Yücel Erdoğan ve Meclis Üyesi Selim Can'da hazır bulundu.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.