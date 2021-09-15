Başkan Savran’dan Nevşehir Belediyesporlu Futbolculara Tebrik

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Artvin Hopaspor karşısında 2-1 galip gelerek ilk üç puanını alan Nevşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında oynayacağı Osmaniyespor müsabakası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Osmaniyespor maçı için kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte hedef mutlak üç puan.

Takımın kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, deplasmanda alınan üç puan ve güzel oyun için takımı tebrik etti.

İleri ki haftalarda takımın daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayan Savran, “Yeni bir ekip kurduk. Takımda çok sayıda genç futbolcu kardeşimiz var. İlk maçımızda şansız bir şekilde mağlup olduk ama zamana ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Artvin deplasmanındaki güzel oyun ve geriye düşmemize karşın alınan galibiyet bizleri ve taraftarlarımızı çok mutlu etti. İnşaallah her geçen hafta daha iyi olacağız. Ben sizlere inanıyorum” dedi.

Teknik Direktör Yusuf Tokaç ve takım kaptanı Abdullah Karmin ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ve kulüp yöneticileri ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.