Başkan Savran’dan Muhtarlara Tebrik

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mahalle muhtarları için yemek programı düzenledi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik eden Başkan Savran, bu güne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak mahallelere yönelik olarak attıkları her adım ve ürettikleri her hizmette kuşkusuz muhtarların emeği ve katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Savran, “Mahallelerimizde yaptığımız işleri, muhtarlarımızın talepleri, yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde, kısacası tüm işlerimizde belediye olarak muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımıza kulak vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, şehrimizin gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık da, kendilerini böyle anlamlı bir günde bir araya getiren Başkan Savran’a teşekkür ederek Nevşehir’e hizmet etme noktasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Nevşehir Belediyesi ile el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.