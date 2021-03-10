Başkan Savran’dan Miraç Kandili Mesajı

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Savran, bu manevi gecelerin, insanlar arasındaki dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Miraç Kandili’nin gönüllerin aydınlandığı, manevi değerlerin güç kazandığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı mübarek bir gece olduğunu kaydeden Savran, şöyle devam etti:

“Miraç, tüm Müslümanlar için bir fırsat olup, ibadet, dua ve istiğfar ederek manevi duygularının arttığı mukaddes bir gecedir. Bu gecede insanlığın kurtuluşu için gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) kutlu ve mucizevi yolculuğunu idrak etmeye çalışmalı ve kendi iç muhasebemizi yaparak yarınımızın bugünden daha iyi olması için kendimizle yüzleşmeliyiz. Miraç, Peygamberimizin şahsında bütün insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükselme ufkudur. Bu gecede Miraç hadisesini sadece Yüce Peygamberimizin şahsına değil, bütün Müslümanlara yönelik bir müjde olarak görmeliyiz. Allah, bu mübarek Miraç gecesi sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam âlemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin. Bu duygularla hemşehrilerimizin ve bütün Müslümanların Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Allah'a samimiyetle açtığımız ellerin, yakarışların ve yapılan duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.