Başkan Savran’dan İşyeri Yanan Esnafa Ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan ile birlikte İbrahim Paşa Mahallesi’nde bulunan Fişekçi Sokak’ta dün gece çıkan yangında işyeri zarar gören Ömer Kartal isimli esnafı ziyaret etti.

İşyeri sahibi ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın ile ilgili bilgi alan Başkan Savran, “Gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim kimseye böyle bir hadise yaşatmasın. Belediye olarak bizlerde esnaf kardeşimize gereken desteği vereceğiz.” dedi.

Savran daha sonra beraberinde İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı Hallav Tuncay Orhan ve Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Balaban ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Fişekçi Sokak’taki işyerlerini tek tek gezerek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.