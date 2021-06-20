Başkan Savran’dan bisikleti çalınan çocuğa sürpriz hediye
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bisikleti çalınan 8 yaşındaki Berat’ı ziyaret edip, bisiklet hediye etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bisikleti çalınan 8 yaşındaki Berat’ı ziyaret edip, bisiklet hediye etti.
Başkan Savran’ın elindeki bisikleti gören Berat ise büyük sevinç yaşadı. Kendisine sarılarak teşekkür eden Berat ile bir süre birlikte vakit geçirerek mutluluğuna ortak olan Savran, ayrıca mahalledeki çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Haberi okuduğunda Berat’ın çok üzüldüğünü düşündüğünü belirten Savran, “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer. Bugün Berat’ı mutlu ettik ama karşılığında da bir söz aldık. Kendisi derslerine çok çalışacak ve o da eğitimdeki başarısıyla hem ailesini hem de bizleri mutlu edecek” dedi.Anne Seher Baytar ise, çocuğunun çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet alan Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.