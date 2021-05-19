Başkan Savran’dan 19 Mayıs Mesajı

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında; 19 Mayıs 1919'un büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin başlattığı mücadelenin ilk adımı olduğunu belirten Savran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan milli mücadele ile birlikte Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

“19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’da başlatılan bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımıdır” diyen Savran, bu ilk adımda yakılan “İstiklal Meşalesi”nin Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçip tüm vatana yayılarak, destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü kaydetti.

İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün gençlere armağan edilmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin onlara verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Savran mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Sevgili Gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan ve Atatürk’ün en büyük eseri olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Türkiye’nin geleceği ve teminatı sizlersiniz. Bu emanetin yüklediği yüksek sorumluluğun her zaman bilincinde olacağınıza inancımız tamdır. Sorumluluğunun farkında olan, okuyan, düşünen, sorgulayan, hedeflerine giden yolda çabalayan gençlerimizle gurur duyuyor, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesillerimize başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni çağın liderleri olarak gördüğümüz gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum”