Başkan Savran, Vatandaşları Dinledi

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça halkla iç içe olmaya özen gösteren ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, başkanlık makamında kendisini ziyarete gelen vatandaşların tebriklerini kabul ederek sorun, istek ve taleplerini dinledi.

7'den 70'e her kesimden vatandaşı sıcak bir şekilde karşılayan Savran, Nevşehirli vatandaşların beklentisine çok çalışarak cevap vereceklerini söyledi.

“Nevşehir’i arzuladığı hizmetlere kavuşturmak için gecemizi gündüzümüze katacak, şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışacağız” diyen Savran, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Savran: “Biz de onlara hizmet edebilmek amacıyla tevazu ve samimiyet içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Yılmadan, emeğimizi esirgemeden ve adaletten şaşmadan bu şehre hizmet için çalışacağız” diye konuştu.