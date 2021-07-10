Başkan Savran, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi’nde iş dünyasının temsilcilerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlayan iş insanlarına teşekkür eden Savran, ziyaretlerinde karşılıklı istişarelerde bulunuyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi’nde iş dünyasının temsilcilerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlayan iş insanlarına teşekkür eden Savran, ziyaretlerinde karşılıklı istişarelerde bulunuyor.
Nevşehir’in gelecek vizyonunun gerçekleşmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak modern Nevşehir’i inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için de toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bir yandan yapmak istediklerimizi anlatırken bir yandan da bizden beklentileri dinliyoruz. Amacımız bu şehre beraberce değer katmak. Bu şehir buralara geldiyse, bunda sizin destek ve katkılarınızın büyük payı var. Sanayisi, turizmi ve tarımı ile Türkiye’ye örnek olacak bir Nevşehir için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu konuda iş insanlarımıza bu güne kadar bu şehre kattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.Başkan Savran ziyaretlerinde işletmelerin üretim alanlarını da gezdi. Çalışan personellerle sohbet eden Savran, imalatı gerçekleştirilen ürünler hakkında işletme yöneticilerinden bilgiler aldı.