Başkan Savran, ND Haber’de Ağır’ın Konuğu Olacak

21 Aralık 2021 Salı akşam saat 19.30’da başlayacak olan Gündeme Dair Her Şey programı, ND Haber sitesinin www.facebook.com/NevsehiriDilara adresinden canlı yayınlanacak.

ND Haber İmtiyaz Sahibi Emre Ağır’ın sunacağı programa konuk olarak katılacak olan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ağır’ın yanı sıra sosyal medya hesaplarından kendisine yöneltilen soruları cevaplandıracak.

Programda Nevşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmalarını da değerlendirecek olan Savran, 2022 yılında Nevşehir Belediyesi tarafından kentte gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ve yeni projeler hakkında da açıklamalarda bulunacak.