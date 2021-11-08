Başkan Savran Kapem ve Müzik Eğitim Merkezi Kurslarını Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu Paşakonağı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Burada beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ile birlikte Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ve Müzik Eğitim Merkezi bünyesinde açılan İngilizce, Bilgisayar, Resim, Diksiyon, Keman ve Bağlama kurslarını gezen Başkan Savran, eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Kurs öğretmenleri ve kurslarla katılan gençlerle bir süre sohbet eden Savran, kursiyer öğrencilere ve eğitmenlere başarılar diledi.

Başta gençler olmak üzere her yaş grubundan vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri KAPEM ve Müzik Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli branşlarda çok sayıda kurs açtıklarını ve kurslara büyük bir ilginin olduğunu belirten Savran, kış döneminde de yeni kursların açılacağının müjdesini verdi.

Savran,” Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz ve her zaman onların en büyük destekçisi olacağız. Şu anda gençler için açtığımız İngilizce, Almanca, Osmanlıca gibi dil kurslarının yanında açtığımız İşaret Dili, Diksiyon ve Beden Dili, Resim ve Bilgisayar gibi kursların yanında müzik aletleri kullanım kurslarımız devam ediyor. Gerek hafta içi gerekse de hafta sonu devam eden kurslarımıza gençlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Nevşehir Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.