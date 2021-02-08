Başkan Savran, Belediye Ekiplerinin Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi.

Beraberinde Meclis Üyesi Ahmet Ağır ve Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte ilk olarak 2000 Evler Mahallesi’ne giden Başkan Savran, MEDAŞ İşletme Müdürlüğü yanındaki 40. Sokak’ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Bölgede eski içme suyu borularının değişimde görev alan Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi personellerine kolaylıklar dileyen Savran, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne geçti.

Merkez Ortaokul Sokakta altyapı çalışmalarının ardından yürütülen üstyapı çalışmalarını inceleyen Savran, şehrin çeşitli noktalarında altyapıdan kaynaklı su kesintilerinin önlenebilmesi amacıyla belediye ekiplerinin çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini kaydetti.

Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Savran, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini de dinleyen Savran, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında tüm personelimizle birlikte şehrimiz için bütün gayretimizle çalışacağız” dedi.