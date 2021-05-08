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Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecelerini kutladı.
Nevşehir 08.05.2021, 17:33 08.05.2021, 18:06
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bekdik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek Kadir Gecelerini kutladı.
Savran, “Dünya ve Türkiye, pandemiyle mücadele ediyor ve bu sebeple Ramazan ayı boyunca pandemi tedbirleri nedeniyle aynı sofralarda iftar yapamadık, teravihlerde omuz omuza saf tutamadık, sahur vakitlerinde buluşamadık. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının da bitmesi için bu mübarek gecede ellerimizi Yüce Allah’a açıp dua edecek ve mağfiret dileyeceğiz” diye konuştu.