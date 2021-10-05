Başkan Savran, AK Parti Teşkilatlarına Çalışmalarını Anlattı

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Partili yöneticiler ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Partili il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ile il, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticilerinin katıldığı toplantıda göreve başladığı günden bu yana Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Burada gerçekleştirdiği sunum ile parti yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği altyapı, üstyapı, kültür-sanat ve eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Savran, “Hepimiz bu millete hizmet etmek için varız. Hepimiz hizmetkarız. Görevlerimiz farklı olabilir ama amacımız aynı.İnşaallah hep birlikte Nevşehir’i daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

Savran, toplantıda ayrıca parti yöneticilerinin belediye hizmetlerine ilişkin sorularını cevaplandırarak 2022 yatırım programları hakkında bilgiler verdi.