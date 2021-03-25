Başkan Savran AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne Katıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne, Nevşehir’den AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Başkanı Ali Kemikkıran, ilçe başkanları ve delegeler katılarak oylarını kullandı.

“Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla düzenlenen ve 2023 seçim manifestosu açıklandığı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosunun oluşturulduğu, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu aday listelerinin belirlendiği kongrede tek tek şehirleri özellikleri ile sıralayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’e “Hacıbektaş’dır pirimiz güzeldir şehrimiz. Nevşehir hoş geldin" diye seslendi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kongre ile ilgili yaptığı açıklamada,” Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen AK Parti 7.Olağan Büyük Kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 2023 hedefi yolunda, Güçlü Türkiye'yi emin adımlarla inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Savran ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedef ve stratejilerinin ana hatlarını çizdiği kongrede partinin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesinde yer alan ve 24 Haziran Genel seçimlerinde AK Parti 27. Dönem Nevşehir 3.sıra milletvekili adayı olan Emre Çalışkan’ı tebrik etti.