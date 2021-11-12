Başkan Savran, 9 Aylık Süreçte Yaptıklarını Anlattı

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’de Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu ‘Gündem Özel’ programına konuk oldu.

Tvnev’in yanı sıra Başkan Savran’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak ekranlara gelen programda Savran, belediye başkanlığı görevine geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları anlattı.

Savran, “Göreve geldiğim ilk gün ‘Nevşehir Belediye Başkanı olarak ben çok önemli işler yapmaya talibim. Ama benim şimdiden verebileceğim en büyük söz bir kere şeffaf, dürüst olacağız, adaletli davranacağız, hak, hukuk gözeteceğiz, haksızlık, hırsızlık bizim kapımıza uğramayacak ve asla gayretimizden ödün vermeyeceğiz.’ diyerek tüm gücümüzle Nevşehir için çalışacağımızın sözünü verdik. Çok şükür bu süreçte önemli hizmetlere imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Eleştiriler tabi ki de olacak. Biz her türlü fikre, eleştiriye ve görüşe açığız. Ama tabi ki eleştiri veya görüşün niyeti de önemli. Aslı olmayan şeyleri ortaya atarak, hiç aslı olmayan konular üzerinden eleştiriler yöneltilmesi hoş olmuyor. Asla bir belediye başkanı olarak ‘benim dediğim olacak’ fikrinde de değilim. Çünkü insan düşünmek için, tefekkür etmek için akla ve zekaya sahip. Sürekli olarak düşüncesini geliştirmek zorunda. İlk anda ortaya çıkan proje zamanla farklı fikirlerinde ortaya çıkmasıyla daha verimli, ekonomik, yararlı hale gelebilir.” dedi.

9 aylık süreçte ciddi projelere imza attıklarını ve Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Savran, bu süreçte her zaman desteğini gördüğü meclis üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Savran, “Bu göreve başladıktan sonra bu görevin hakkını vermek gerekiyordu. Bir yönetim felsefesi oluşturduk ve güzel bir ekip kurduk. Belediye başkan yardımcılarından başlayarak tüm personele; ‘Bizim ortak noktamız, derdimiz, hedefimiz Nevşehir. Belediyemizin etkin ve verimli çalışması, halkla iç içe olması yönünde bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Kim ne olursa olsun işini düzgün yapıyorsa başımızın tacıdır.’ Dedik ve çalışmaya başladık. Bu 9 aylık süreç hem şehrimiz ve belediyemiz açısından oldukça verimli geçti. Şimdi 2022 yılı için çalışma programımızı yapıyoruz. Şehrin birçok önemli sorununa çözüm bulma gayretinde olacağız. Şehrimizin tüm sorunlarında, belediyemizi ilgilendirsin ilgilendirmesin onun paydaşı olmak istiyoruz, çözüm ortağı olmak istiyoruz ve bu niyetle hareket ediyoruz. Bizim amacımız iş yapmak, hizmet üretmek. Şehrin daha güzel, daha yaşanılabilir, daha mutlu insanların olduğu bir yer olmasını sağlamak istiyoruz. Bu noktada da hiçbir zaman gayretimizden ve çabamızdan kısmayacağız.” diye konuştu.

Savran, programda daha sonra çevre yolu, otopark sorunu, Kayaşehir, kentsel dönüşüm, sanayi sitesi, yeni altyapı ve üstyapı projeleri gibi birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Savran’ın izleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdığı programın tamamı https://www.youtube.com/watch?v=lfQ7tMsctK8

linkinden izlenebilir.