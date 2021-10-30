Başkan Savran 350 Evler Mahallesi’nde Gerçekleştirilen Çalışmaları İnceledi

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çalışma ziyaretlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Savran, son olarak 350 Evler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Cuma namazı sonrasında mahallede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Ardından beraberinde Mahalle Muhtarı Salim Başbuğ ve Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokak’ta devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyen Savran, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her iki sokakta da içme suyu altyapısının tamamen yenilenerek sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulduğunu kaydeden Savran, yol yapım çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde tamamlanacağını açıkladı.

2022 yılı içerisinde 350 Evler Mahallesi’nde yapılacak olan sıcak asfalt, park, yol ve yaya kaldırımı konusunda da gerekli planlamaları yaptıklarını ifade eden Savran, yapılacak çalışmalar hakkında mahalle muhtarı Başbuğ ve mahalle sakinleri ile de istişarelerde bulundu.

Nevşehir’i geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını ve mahalle ziyaretlerini çok önemsediğini dile getiren Başkan Savran: “ Buraya vatandaşlarımızın, esnaflarımızın dertlerini, sıkıntılarını, taleplerini dinlemeye ve yerinde çözüm üretmeye geldik. Bu kente ne yapılacaksa muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın fikirleri alınarak yapılıyor. Bizim amacımız bu şehre nasıl bir değer katabiliriz, vatandaşımızın sorununa nasıl çare bulabiliriz.” dedi.