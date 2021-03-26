Başkan Salaş‘tan, Berat Kandili Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İlahi rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık âlemine hayırlar getirmesini; dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüsü salgınının bir an önce sona ermesini temenni ettiğini belirtti.

Berat Kandili’nin insanların gönül dünyasına ışık tutarak günahlardan arınmasına vesile olduğunu belirten Başkan Salaş, kandillerin Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kandillerin; af dilenmenin yanı sıra, insanlar arasındaki dargınlıkları gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Başkan Salaş, “Mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip olan ve rahmet, bereket ,feyz, mağfiret gibi tüm değerleri içerisinde barındıran, On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandiline bir kere daha kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz.

Berat Kandili gibi bu özel gün ve gecelerde toplumsal sorumluluğumuzu harekete geçirerek dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalı, nefret ve kini sevgiye dönüştürecek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve Nevşehir’li hemşerilerimizin Berat Kandili’ni kutluyor, ülkemiz ve tüm insanlık alemine sağlık, barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ayrıca, korona virüs salgını yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına Cenab-ı Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.