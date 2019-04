Başkan Salaş´tan 23 Nisan kutlama mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Salaş mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin, millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiği gün olduğunu belirten Salaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmesinin, onun bu ülkenin geleceği olan çocuklara verdiği önemin bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Salaş: "Çocuklarımızın; yarının gençleri ve büyükleri olarak, milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Onların her konuda kendilerini geliştirmeleri, bilgiye, öğrenmeye, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en büyük toplumsal sorumluluğumuzdur. Gençlerimize ve çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Çocuklarımıza daha güzel, daha mutlu ve vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Çocuklarımızın da bu emanete sahip çıkarak, daha ileri ve daha yükseğe taşıyacaklarından hiç kuşkumuz yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılını ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, bu özel günü bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle, şükranla anıyoruz" dedi.