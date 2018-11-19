Başkan Salaş’dan ‘Mevlid Kandili’ mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi: "19 Kasım Pazartesi gününü, 20 Kasım Salı gününe bağlayan gece, Mevlid Kandil’ini idrak etmiş olacağız. Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum günü olan Mevlid Kandil’ini, bir kez daha birlik ve beraberlik içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Salaş; "Sevgili Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak; 'Biz bunun neresindeyiz?' diye düşünmek, hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak O'na uymaktır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin, ülkemizin, milletimizin ve Nevşehirli hemşerilerimizin Mevlid Kandili mübarek olsun” dedi.