Başkan Salaş’dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Borsa Başkanı Salaş, mesajında, “ Bizlere Anadolu topraklarının kapılarını açan, ülkemiz ve dünya tarihine yön veren 1071 Malazgirt Zaferi’mizin 950. Yıldönümünü ve Zafer Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Başkan Salaş Malazgirt zaferi ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti; “Aziz Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu mukaddes topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşliğe dayanan yeni bir anlayışın egemen olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu'nun anavatanımız haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, Zafer Haftası olarak kutluyoruz. 1071'de kazandığımız Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte, Anadolu'da kurduğumuz devletler ve verdiğimiz mücadeleyle, coğrafyamızı vatanımız haline getirdik.

26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır.

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm mensuplarını saygı ile selamlıyorum” dedi.