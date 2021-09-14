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Başkan Salaş’dan “Ahilik Haftası” Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı
Nevşehir 14.09.2021, 08:23
Bugün ülkemizde uygulamaya devam eden bu değerler, 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından “Ahilerin Vizyonu” olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olunmuştur. Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak “ahi”, “kardeş, cömert, yiğit” manasına da gelmektedir. Bu anlamda hoşgörünün, dayanışmanın ve ticarette ahlakın sembolü olan “Ahilik haftasını” kutluyor, Nevşehirli tüm esnafımıza, sanatkârımıza helal ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.