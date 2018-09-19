Başkan Salaş’dan Ahilik Haftası Mesajı

Salaş mesajında; “Toplumun yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı olduğu şu günlerde, Ahilik haftası daha da önem kazanmaktadır. Ahiliğin genel amacı babadan oğula, büyükten küçüğe meslek ahlakının aktarılmasıdır. Geçmişte meslek eğitimini alaylı olarak işin içinde öğrenen ve öğreten meslek erbabı, şimdilerde; Milli eğitim mesleki eğitim veren okullarında öğrenmeye devam ediyor

Bu açıdan bakıldığında mesleki eğitime önem vermek iş dünyasındaki ara eleman sıkıntısına da çözüm bulmak demektir. Ahilik haftasını kutladığımız şu günlerde; meslek edinmek amacıyla eğitime tabi tutulan ve bu eğitimlere kendi isteği ile katılan tüm gençlerimizin; ticari ahlaktan, dürüstlükten ödün vermemeleri, dayanışma içerisinde, yarınların esnaf ve sanatkarı olma yolunda emin adımlarla ilerlemeleri, ve gelecekte örnek ticaret erbabı olmalarını istiyoruz.

Ahilikte asıl amaç; toplumsal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde, yarının meslek erbaplarının yetiştirilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilen yeni nesil, kendinden sonra gelecek olanlar için yol gösterici paylaşımcı olacaktır.

13.Yüzyıldan bu yana Ahilik geleneğinin aslını teşkil eden paylaşımcılığı yaşatmak; bizlerin asıl görevleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik geleneğini yaşatmaya çalışmalarını kendilerinden rica eder, tüm Nevşehirli tüm esnaf ve sanatkarının Ahilik Kültür Haftasını kutlar, hayırlı işler dileriz.” dediler.