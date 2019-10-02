Başkan Salaş’a Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Ziyareti

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk ve beraberindeki heyet, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de bir dizi programlar düzenlendiğini ve bu yılki ana temanın “Cami ve Hayat” olarak belirlendiğini ifade eden İl Müftüsü Yakup Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Nevşehir İl Müftüsü ve beraberindeki heyetin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı tebrik eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ise, haftanın hayırlı ve verimli geçmesini diledi.

Ziyarette İl Müftüsü Öztürk, günün anısına Borsa Başkanı Salaş'a Kur’an-ı Kerim Meali ve dini kitaplar hediye etti.