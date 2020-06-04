Başkan Salaş, video konferansla Pakdemir ile görüştü

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla, 365 oda/borsa başkanı ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ında katıldığı toplantıda, kentin tarımdaki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı buldu.

Tarımın önemi bir kez daha anlaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depoculuğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye katlandığını söyledi. Pakdemirli ayrıca, tarım ve orman alanında verilen desteklere dikkati çekerek, dünyada yaşanan pandemi sürecinin tarımsal üretim ve gıda arzının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Pakdemirli ayrıca, sürdürülebilir ve teknolojik hamlelerle hayata geçirilecek tarımsal yatırımların ülkeye çok şey kazandıracağını ifade etti.

Toplantı oldukça verimli geçti

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirten NTB Başkanı İbrahim Salaş, “Biz de ilimiz Nevşehir'in tarımdaki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı bulduk. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da bu dönemde tarım kredilerinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemelerinin erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 2020’de süresi dolan lisanslarının 1 yıl daha uzatıldığını anlattı. Başkanımız ayrıca, tarımda yerel değerlere sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti. Bizde Nevşehir Ticaret Borsası olarak sektörümüzün daha hızlı büyümesi için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.