Son Dakika
Başkan Salaş, "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"ne katıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ ’nün katkılarıyla düzenlenen ve webinar üzerinden gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100 Ödül Törenine Katıldı.
Nevşehir 23.12.2020, 21:12 23.12.2020, 21:55
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı ödül töreni webinar üzerinden gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2016-2018 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade etti.