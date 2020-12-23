Başkan Salaş, "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı ödül töreni webinar üzerinden gerçekleştirildi.​

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2016-2018 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade etti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin, yüzde 511 olduğunu açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 221 artırdılar. 2018 yılında her bir şirket ortalama, 79 milyon TL’lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 111 kişiye istihdam sağladı. 2016-2018 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 86 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. Tam 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu.