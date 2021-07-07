Başkan Salaş, TOBB Toplantısı için Demokrasi Adası'nda...

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 05-07 Temmuz 2021 tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen “İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı”na katıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerileri istişare edildi.

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan İbrahim Salaş; “Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yargılamasının yapıldığı Yassı ada’daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlanarak ​Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve himayesinde gerçekleştirilen proje, 3 demokrasi şehidinin hatırasının gelecek nesillere aktarımında önemli bir rol almıştır. TOBB ve Nevşehir Ticaret Borsamızın da yer aldığı 137 oda, borsa ortaklığıyla kurulan Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş. vasıtasıyla burası, yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanacağı, ziyaret edenlerin Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesine tanıklık edecekleri dev bir esere dönüştürülmüş. Yassıada artık demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Milli iradenin ve demokrasinin simgesi haline gelecek.

Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve NTSO ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanımız değerli hemşehrim Sayın M. Arif Parmaksız ile görev alan ve emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Salaş, "Bu vesileyle vatana hizmet yolunda mücadele ederken, en ağır bedelleri ödemek zorunda bırakılan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Ayrıca bu anlamlı ve güzel organizasyon için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunarım” dedi.