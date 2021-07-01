Başkan Salaş, TOBB Konseyleri müşterek toplantısına katıldı

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Konseyleri Müşterek Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Başkanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TOBB Konseyleri Müşterek Toplantısı’na, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'da iştirak etti.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7'lik büyümeyi özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından çok önemsediklerini belirterek, "İkinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu sene, hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekor seviyelere ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Büyümeden yeterli pay alamayan sektörlere destek adımları sürdürülmesi, Kur ve fiyat istikrarıyla, finansman maliyetleri kalıcı şekilde düşürülmesi ve KGF'yi KOBİ'lere sürekli destek sağlayan yapıya kavuşturmaları hakkındaki taleplerini, Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB)M.RifatHisarcıklıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.

Konsey toplantısını değerlendiren NTB Başkanı İbrahim Salaş, TOBB bünyesinde düzenli biçimde toplanan konseyler aracılığıyla gerek Türkiye’nin genel ekonomi gündeminin, gerekse yerel öncelikli konuların ele alındığını ifade etti. Toplantılarda Hükümete ve Bakanlara sorun ve talepleri birinci elden aktarma imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Salaş, iş dünyasının yolunda hedeflerle ilerlediğini belirterek, Hükümetin iş dünyasına yönelik sergilediği olumlu ve çözüm odaklı yaklaşım sayesinde birçok önemli sorunun bu çatı altında çözüldüğünü dile getirdi.

NTB Başkanı Salaş, iş dünyasının sorunlarına ve taleplerine her zaman kulak veren Hükümet temsilcilerine ve kendilerini iş dünyası ile bir araya getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür etti.