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Başkan Salaş, TOBB Ekonomi Şurası'na Katıldı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, "TOBB Ekonomi Şurası"na video konferans aracılığıyla katıldı.
Nevşehir 19.11.2020, 09:20
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu’nun bizzat, 365 oda ve borsa başkanının da video konferans yöntemiyle katılım sağladığı ekonomi şurasında reel sektörün ihtiyaç ve beklentileri konuşuldu.