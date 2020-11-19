Başkan Salaş, TOBB Ekonomi Şurası'na Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, TOBB ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilgili Bakanlar, Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Başkanları, Genç ve Kadın Girişimler Kurullarının yer aldığı "TOBB Ekonomi Şurası"na video konferans aracılığıyla katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu’nun bizzat, 365 oda ve borsa başkanının da video konferans yöntemiyle katılım sağladığı ekonomi şurasında reel sektörün ihtiyaç ve beklentileri konuşuldu.