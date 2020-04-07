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Başkan Salaş'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 175.Yılı Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir 07.04.2020, 13:46
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş; “10 Nisan 1845 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı’nın, 175. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, Nevşehir’in güven ve huzuru için gayret gösteren emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.