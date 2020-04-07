Başkan Salaş'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 175.Yılı Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş; “10 Nisan 1845 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı’nın, 175. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Nevşehir Ticaret Borsası camiası olarak can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sağlaması amacıyla, gece-gündüz çalışan, polislerimizin bundan önceki çalışmalarında olduğu gibi bundan sonra da başarılı olacaklarına inancımız sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, Nevşehir’in güven ve huzuru için gayret gösteren emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.