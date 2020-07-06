Başkan Salaş'tan, Rektör Aktekin’e 'hayırlı olsun' ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretlerinde, NEVÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Rektör Aktekin’e görevlerinin tekrar hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar diledi.

Rektör Aktekin’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan NTB Başkanı Salaş, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üniversiteye olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Nazik ziyaretlerinden ve üniversiteye bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı Borsa Başkanı Salaş'a teşekkürlerini ifade eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, üniversitenin ve şehrin gelişimine yönelik her türlü ortak proje ve çalışmalara katkıda bulunmaya özen göstereceklerini ifade etti.