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Başkan Salaş'tan, Rektör Aktekin’e 'hayırlı olsun' ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti.
Nevşehir 06.07.2020, 16:25
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretlerinde, NEVÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Rektör Aktekin’e görevlerinin tekrar hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar diledi.
Nazik ziyaretlerinden ve üniversiteye bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı Borsa Başkanı Salaş'a teşekkürlerini ifade eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, üniversitenin ve şehrin gelişimine yönelik her türlü ortak proje ve çalışmalara katkıda bulunmaya özen göstereceklerini ifade etti.