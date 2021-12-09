Başkan Salaş'tan, Nevşehirli Şehit İdris Aksöz İçin Taziye Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Başkan Salaş, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz için bir taziye mesajı yayınladı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Salaş, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Ülkemizde huzur ve nizamın temini uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden her türlü tehdide canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıları lanetliyoruz. Kopmayan bir kardeşlik bağı ile asırlardır yaşadığımız bu topraklarda, ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik hareket eden şer odaklarınca düzenlenen kalleş saldırılara ve teröre karşı, kardeşlik ve dayanışma duygularımızdan taviz vermeden, sabırla dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki menfur saldırılardan medet umanlar, hain planlarıyla asla emellerine ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı olarak milletimizin birliği ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan hemşehrimiz P.Uzm.Çvş İdris Aksöz ’e Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Nevşehir’imize ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.