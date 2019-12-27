Başkan Salaş’ tan Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, vefatının 83. yıl dönümünde Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.
'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, umudunu, birlik ve beraberliğini dizeleriyle dile getiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 83'ncü yıldönümünde rahmetle, şükranla, sevgi ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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