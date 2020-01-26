Başkan Salaş'tan “geçmiş olsun” mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, dün gece Elazığ Sivrice’de yaşanan ve çevre il ve ilçelerden de şiddetli derecede hissedilen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yaralı ve can kaybı sayısının artmamasını temenni eden Başkan Salaş, geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Elazığ Sivrice ve çevresinde şiddetli derece yaşanan deprem bize ne yazık ki deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Dün 20.55’te gerçekleşen 6.8 şiddetindeki deprem bölgede evlerin yıkılmasına, vatandaşlarımızın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Deprem bir kez acı yüzünü göstererek yüreğimizi yaktı. Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağımıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.