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Başkan Salaş'tan “geçmiş olsun” mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Elazığ merkezli olarak yaşanan deprem felaketi ile ilgili başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Nevşehir 26.01.2020, 03:13
Yaralı ve can kaybı sayısının artmamasını temenni eden Başkan Salaş, geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Elazığ Sivrice ve çevresinde şiddetli derece yaşanan deprem bize ne yazık ki deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Dün 20.55’te gerçekleşen 6.8 şiddetindeki deprem bölgede evlerin yıkılmasına, vatandaşlarımızın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Deprem bir kez acı yüzünü göstererek yüreğimizi yaktı. Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağımıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.