Başkan Salaş'tan Dünya Engelliler Haftası mesajı

Yayınladığı mesajında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel insanların Engelliler haftasını kutlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "Hayatı Birlikte Yaşamak İçin Engel Yok" dedi.

Engelli vatandaşlarımızın toplumun vazgeçilmez bir parçası olarak hayatın içinde daha aktif bir şekilde olmaları gerektiğini ifade eden Borsa Başkanı Salaş; “Bizim için her insan özeldir, her insan değerlidir, kıymetlidir, her insan hak ettiği imkan ve haklara sahip olabilmelidir.

Engellilik, kader mahkûmluğu, utanılacak, hayata küsülecek, saklanacak, gizlenecek bir durum da değildir. Hiç kimsenin, ileride engelli olmamak için de bir garantisi yoktur. Bu nedenle özel insanlarımızın sorunlarını paylaşmak ve engelleri aşmak hepimizin görevidir. “ dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve herkesin hayat süreci içerisinde bir gün engelli olabileceği bilinci ile, Engelliler Haftasını kutlarken; onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum” diye konuştu.