Başkan Salaş'tan 15 Temmuz mesajı...

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin iradesine yenik düştüğünü söyledi.

Başkan Salaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında;

"Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un dördüncü yıldönümüne giriyoruz. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimine karşı gövdesini siper eden ve hayâsızca akına dur diyen, tüm dünyaya kahramanlık örneği gösteren aziz milletimizi kutluyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın. Unutulmasın ki 15 Temmuz Bizim 2’nci İstiklal savaşımızdır. Elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşan, vatan aşkına ölümü göze alan aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'' dedi.

Başkan İbrahim Salaş: 'Destan Yürekle Yazılır' Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun ki Aziz Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.

Nevşehir Ticaret Borsamızda, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Ve üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Nevşehir'in önemli bir sivil toplum kuruluşu Ticaret Borsası olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye" dedi.