Başkan Salaş, Regaip Kandili'ni kutladı

Regaip Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, tüm hemşehrilerinin, Türk halkının ve İslâm âleminin kandilini kutladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, insanlık için manevi birçok kazançlar ile dolu mübarek üç ayların da habercisi olan Regaip Kandili kutlama mesajında, “Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız.

Kandiller, Müslümanlar olarak Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir. Birbirimize karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığımız, davranmaya gayret gösterdiğimiz bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayları Rabbimize yaklaşmak için ibadet ve tövbeyle değerlendirirken, birbirimizle yakınlaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşlik potası içinde eritmek için de bir fırsat olarak görmeliyiz.

Regaib Kandili’yle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen, manevi yükseliş ve bağışlanmanın mutluluğunu yaşadığımız bu kandil gecesinde yapılan duaların tümünün kabul olmasını temenni ediyorum. Regaib Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.