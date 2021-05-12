Başkan Salaş, Ramazan Bayramını kutladı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, tüm İslam aleminin ve tüm Nevşehir halkının Ramazan Bayramını tebrik etti.

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydeden Borsa Başkanı Salaş sözlerine şöyle devam etti; “Maalesef, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramını evlerimizde karşılayacağız.

Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlatıp, gerekli önlemleri alarak, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak ise en büyük temennimiz.

Pandemi gölgesinde bayramımızı buruk kutlayacak olsakda bu zorlu günlerin geçeceği, tekrardan sevdiklerimizle birlikte gelecek güzel bayramlarımızın olacağına inancım tamdır.

Bayramın tadı büyüklerimizin ellerini öperek, küçüklerimize sarılarak, birlikte olarak çıksa da bu bayramda biraz farklı olacak hem kendimizi hem sevdiklerimizi, toplum sağlığını korumak için gireceğimiz izolasyona dikkat etmeliyiz.

Teknolojinin imkanlarını kullanıp büyüklerimizi ihmal etmeden mümkünse onlarla görüntülü görüşelim, bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyelim, burukluğu en çok hissedecek olan kesime sesimizi duyurmayı unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Ayı içinde tutulan oruçların, yapılan hayırların kabul olmasını, Ramazan Bayramı’nın Milletimize ve İslam Âlemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, başta Borsa üyelerimiz olmak üzere, tüm Nevşehirli hemşerilerimin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.