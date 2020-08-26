Başkan Salaş, NGC'ye Yönelik Saldırıyı Kınadı

Nevşehir Gazeteciler Cemiyetine yönelik kundaklama olayını kınayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, yaptığı yazılı açıklamada "Nevşehir'de gerçekleşen ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin aracına yönelik kundaklama olayını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, açıklamasında, meydana gelen olayın kabullenilemez olduğunu kaydederek, görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak olan basın mensuplarına karşı bu tür çirkin saldırıları kınadığını ifade etti.

Olayın en kısa sürede aydınlatılarak bu çirkin saldırıyı yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğinide ifade eden Başkan Salaş , "Nevşehir Gazeteciler Cemiyetine ve basın mensubu gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletiyorum" dedi.