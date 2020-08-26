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Başkan Salaş, NGC'ye Yönelik Saldırıyı Kınadı
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne yönelik yapılan saldırıyı kınadı.
Nevşehir 26.08.2020, 08:39
Nevşehir Gazeteciler Cemiyetine yönelik kundaklama olayını kınayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, yaptığı yazılı açıklamada "Nevşehir'de gerçekleşen ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinin aracına yönelik kundaklama olayını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, açıklamasında, meydana gelen olayın kabullenilemez olduğunu kaydederek, görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak olan basın mensuplarına karşı bu tür çirkin saldırıları kınadığını ifade etti.