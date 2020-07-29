Başkan Salaş, Nevşehirli vatandaşları uyardı!

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, “Vatandaşlarımız ve hayvancılarımızın mağdur edilmemesi için her türlü önlemi aldık” dedi.

Vatandaşların kurban bayramını huzur içerisinde geçirmesi için hayvan pazarında maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına riayet etme konusunda uyaran Başkan Salaş, Vatandaşlarımızın da burada görevlilere, belirtilen hijyen kurallarına ve tedbirlere uymasını istiyoruz. Kurban Bayramının ülke olarak sağlıklı ve sıkıntı yaşamadan geçirmeyi diliyoruz" dedi.

NEVŞEHİR HAYVAN PAZARI KURBAN BAYRAMINA HAZIR

31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle hareketliliğin artacağı Canlı Hayvan Pazarında koranavirüs nedeniyle bütün önlemlerin alındığına dikkat çeken Başkan Salaş, "Canlı hayvan pazarında güvenlik kamera sayısını arttırdık. Dezenfektan standlarımız pazar içerisinde muhtelif yerlere konuşlandırılmış olup ayrıca pazara giriş yapan tüm araçlarında dezenfektanı yapılmaktadır. Ayrıca pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza Borsamız personelleri tarafından maske dağıtımında bulunulacak. Öte yandan hayvan hırsızlıklarına karşı da güvenlik tedbirlerini artırdık. Gebelik test cihazımız Borsamız Veteriner kontrolü doğrultusunda hizmet veriyor” dedi.

Canlı Hayvan Pazar yeri vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için arefe günü akşamına kadar açık tutulacağını ve bu süre içerisinde borsa çalışanı personeller ve veteriner hekimin görevli olacağını ifade eden Başkan Salaş: "Bu vesile ile besicilerimize bereketli kazançlar, kurbanlık alacak vatandaşlarımıza bereketli alışverişler diliyor, başta Nevşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.