Başkan Salaş, Nevşehir’in İl Oluşunun 66. Yıl Dönümü’nü Kutladı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, 20 Temmuz 1954 tarihinde Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 66.’ncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

NTB Başkanı Salaş, Nevşehir’in 66.’ncı kuruluş yılında Nevşehirli olmaktan, Nevşehir’de yaşamaktan ve bu şehire hizmet etmekten son derece mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Başkan Salaş; kadim ve serhat şehir Nevşehir'in il oluşunun 66.’ncı yılını kutladıklarını belirterek, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nevşehir'in bugünkü konumuna kolay gelmediğini söyledi.

Tüm Nevşehirlilerin şehirlerinin değerini bilip hep beraber onu kalkındırmak ve hak ettiği konuma getirmek için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Salaş: "Biz bu yüzden gece demeden gündüz demeden çalışacağız ve Nevşehir'i kalkındıracak, tüm değerlerimize değer katıp bir araya getirerek onu gelişmiş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız.

Biz Nevşehir Ticaret Borsası olarak, kentimizin yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, sosyal yapının güçlenmesi ve toplumsal bütünlüğümüzün korunması için çaba gösteriyoruz. Tüm Borsa üyelerimizle birlikte bu şehrin bir dinamiği olarak halkımıza güzel hizmetler götürmek bize mutluluk veriyor. İşte bu yüzden dur durak demeden çalışıyoruz. Bu tarihin önemine binayen Nevşehir’imizin 20 Temmuz 1954’te Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 66.’ncı yılını kutluyor, değerli vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum." dedi.