Başkan Salaş, Nevşehir Halkının Ramazan Ayını Tebrik Etti

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, onbir ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı.

NTB Başkanı İbrahim Salaş mesajında, “Ramazan ayı bizler için bir ibadet, bir arınma, paylaşımlarımızı pekiştirmenin adıdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“İslam Aleminin heyecanla beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını tekrar idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir aydır. Bu ayda her zamankinden fazla olarak düşkün ve muhtaçlara yardım eli uzatılmalı çocuk ve yaşlıların gönlü alınmalıdır.

Ramazan ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın yeryüzünde kardeşlik, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını, ecdadımızdan intikal etmiş haslet ve faziletlerimizi en güzel şekilde yaşayabilmeyi, ilimiz, ülkemiz ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum.

Yine bu vesile ile başta güzel şehrimiz Nevşehir'in, ülkemizin ve bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerifleri kutlu olsun. " ifadelerine yer verdi.