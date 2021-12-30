Başkan Salaş Mekke’nin Fetih Yıldönümünü Kutladı

Mekke Fethi’nin İslam’daki önemine değinen Borsa Başkanı İbrahim Salaş, Mekke Fethiyle aynı zamanda, gönüllerin de fethedildiğini belirtti.

Başkan Salaş, “Mekke’nin fethi, dinlerini sadece Allah’a adayan ve Allah’a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan sevgili Peygamber Efendimiz ve ashabına Allah’ın en büyük hediyesi ve lütfu olmakla birlikte, o güzel peygamberin ve ashabının gönülleri de beraberinde fethettiği güzel bir olaydır. İslamiyet’in merkezi olan Mekke, fetihle birlikte gerçek hüviyetine kavuşmuş, şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur.

“BU FETİH AYNI ZAMANDA GÖNÜL FETHİDİR”

Âlemlere rahmet olarak gönderilen İki Cihan Serveri’nin, Mekke’de yaşadığı sıkıntı ve çile dolu günlerin Medine’ye hicretle birlikte 8 yıl sonra tecelli edecek bir müjdenin de habercisi olduğunu ifade eden Başkan Salaş, “O Kutlu Nebi, Mekke’yi fethetmeye giderken bile Allah’tan af ve mağfiret talebinde bulunmuş, tevazunun en güzel örneklerini sergilemiştir.

Mekke’de kimsenin kılına zarar verilmemiştir, müşrik dahi olsalar Mekkelilerin canları ve mallarına bizzat Allah Resulü’nün kendisi kefil olmuştur. O, sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi olduğunu o gün de göstermiş, Mekke ile birlikte gönülleri de fethetmiştir. Bundan dolayıdır ki, insanlar akın akın İslam’la şereflenmiş ve fetihten 2 yıl sonra Resul’ün Veda Hutbesi’ni 150 bin Müslüman dinlemiştir.

Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslam, üç kıta ya hızla yayılmaya başlamıştır. Mekke’nin fethi zaferinden hem idareciler olarak hem de yönetilenler olarak çıkarılacak çok dersler vardır. Bu anlamda, birçok güzellikleri hatırlatan bu tür gelişmeleri vesile kılarak, gönülleri fethedelim, gönlümüzü yeni fetihlere açalım.

Borsamız olarak hizmet verdiğimiz, Anadolu'nun cennet köşesi ilimiz Nevşehir'de, hak yol istikametinden şaşmamalı, ayrışmamalı; rahmet müjdesine mazhar olabilmek için birlik ve beraberlikten asla ayrılmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulmasını diler, Mekke’nin fethinin yıldönümünü büyük bir sevinçle kutluyor, güzelliklere ilham olmasını diliyorum” diye belirtti...” ifadelerini kullandı.