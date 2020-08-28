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Başkan Salaş'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 28.08.2020, 11:29
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "98 yıl önce Büyük Taarruz ile ülkemizin bağımsızlığı yolunda mücadele eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz" dedi.