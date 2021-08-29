Başkan Salaş'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "99 yıl önce Büyük Taarruz ile ülkemizin bağımsızlığı yolunda mücadele eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Başkan Salaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı İle vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. Yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu zafer Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekûn verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir.

Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz" dedi.