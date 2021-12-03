Başkan Salaş'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Engelli bireylerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve normal bir hayat sürme hakkına sahiptir. Özellikle eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi ve topluma kazandırılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.

Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.